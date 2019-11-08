Біла ракета: ЗСУ готові до розведення військ на Донбасі - Штаб ООС [ Редактировать ]
У ці хвилини має початися розведення військ поблизу Петрівського - за умови дзеркальних дій з боку російських найманців. Про це сьогодні повідомив командувач Операції Об'єднанних сил Володимир Кравченко. За його словами, процес відведення військових на 1 кілометр триватиме три дні. Після чого - почнеться розмінування та демонтаж фортифікаційних споруд.
Нагадаємо, початок цього процесу планували на 4 листопада. Однак через численні ворожі атаки, українська сторона відтермінувала відведення військ, адже необхідною умовою розведення сил - є дотримання семиденного режиму тиші.
Зазначимо, 2 листопада відбулося розведення військ поблизу Золотого на Луганщині. Відстань між позиціями ЗСУ і російськими банд-формуваннями збільшилася до 2 кілометрів.
"Ми запустимо сигнальну білу ракету, що сигналізуватиме противнику про нашу готовність. Якщо ворожа сторона не відповість, можна буде вважати, що вони не тільки зірвали процес розведення, але і порушили міжнародні домовленості. Наголошую, що процес розведення відбувається за умови дзеркальних дій з обох сторін. Для цього процес буде фіксувати представниками СММ ОБСЄ і нашими військовими з СЦКК", - наголосив Володимир Кравченко, командувач ООС.
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