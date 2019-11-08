Ани Лорак очаровала поклонников внешним видом [ Редактировать ]
Известная артистка Ани Лорак покорила поклонников новым образом и сменой имиджа. Соответствующую публикацию Каролина опубликовала в популярной социальной сети.
"С маленького шага начинается дорога. С улыбки начинается состояние счастья! Хорошего, теплого дня", - написала Лорак.
Бурные комментарии не заставят себя ждать: "И вам хорошего дня . Позитивного настроения и здоровья . Терпения на гастролях и творческого вдохновения", "Красота", Шикарно", "Боже, как восхитительно", "Очень красивый образ!
Прекрасного вам дня и отличного настроения".
Раньше сообщалось о том, что Ани Лорак возбудила поклонников "горячим" снимком. А также Лорак шокировала поклонников.
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