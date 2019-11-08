Известная артистка Ани Лорак покорила поклонников новым образом и сменой имиджа. Соответствующую публикацию Каролина опубликовала в популярной социальной сети.

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"С маленького шага начинается дорога. С улыбки начинается состояние счастья! Хорошего, теплого дня", - написала Лорак.

Бурные комментарии не заставят себя ждать: "И вам хорошего дня . Позитивного настроения и здоровья . Терпения на гастролях и творческого вдохновения", "Красота", Шикарно", "Боже, как восхитительно", "Очень красивый образ!

Прекрасного вам дня и отличного настроения".

Раньше сообщалось о том, что Ани Лорак возбудила поклонников "горячим" снимком. А также Лорак шокировала поклонников.