Володимир Зеленський записав уже другу довгу розмову в "Теслі" - це у президента такий спеціальний формат великого інтерв'ю, яке він дає без журналістів - ніби безпосередньо виборцям. Загалом - понад 20 хвилин.

Зеленський прокоментував усе, що має значення на сьогодні. Конфлікти й скандали в його партії, роботу урядовців та зовнішню політику. Президент попередив "Слуг народу", що демократія у фракції може скоро закінчитися, якщо депутати не припинять чвари і не зрозуміють, що повинні ухвалювати закони, яких потребує суспільство.

Міністрам Зеленський дав час до нового року - якщо помітних результатів не буде, почнуться відставки. Також пояснив, чому ж досі немає гучних посадок. Мовляв, щоб справи не розвалилися в судах, слідству потрібно все добре підготувати. Ну й, звісно, багато обіцяв. Зокрема, нову соціальну інфраструктуру.

"Задача сто шкіл. Сто шкіл буде побудовано, там де їх немає. Чи буде реконструкція деяких шкіл. Також буде реконструкція ста стадіонів. Ще найголовніше - сто садочків буде побудовано. По всій країні. І сто, ну така цифра просто взята, може буде трішечки більше. Сто автобусів до цих шкіл, які я вже сказав. Тому що багато з цих шкіл - це саме в сільській місцевості. В страшному стані. Тобто ми будуємо одразу. Школа - дорога до цієї школи, і автобус, який везе цих школярів", - говорить Володимир Зеленський, президент України.