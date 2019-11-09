10 ноября православная церковь почитает память Святой Параскевы, имя которой стали соединять с именем богини Пятницы, покровительствующей женщинам. Поэтому неделю, на которую выпадало 10 ноября, в народе начали называть Пятницкой.

Древние славяне 10 ноября чтили память богине Макошь - покровительницы портних и прях. Верили, что она помогает людям обрести земное счастье.

В этот день готовили дома к зиме, вычищали стойла. Существовала традиция под названием "льняные смотрины", по которой крестьяне хвастались друг перед другом, показывая вытрепанный лен-первак. Девушки, таким образом, демонстрировали парням насколько хорошие они хозяйки.

Существуют определенные запреты для этого дня:

10 ноября нельзя прясть, но шить можно. Раньше девушки вечером 10 ноября собирались за какой-то работой и разговаривали. Верили, что если помолиться великомученице в этот день, то скоро замуж выйдешь.

Кто 10 ноября много смеется, потом будет плакать. Поэтому старались особо не веселиться и вести себя сдержано.

Нельзя мыть полы, иначе на том свете придется в помоях валяться.

Запрещается чистить дымоход, потому что может случиться несчастье.

Беременным женщинам нельзя давать деньги в долг знакомым в этот день. Считается, что вместе с деньгами вы передаете в чужие руки судьбу будущего малыша.

Нельзя купаться, мыть голову и по возможности посуду. Старайтесь в этот день меньше контактировать с водой.

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