День Параскевы Пятницы: что нельзя делать 10 ноября [ Редактировать ]
10 ноября православная церковь почитает память Святой Параскевы, имя которой стали соединять с именем богини Пятницы, покровительствующей женщинам. Поэтому неделю, на которую выпадало 10 ноября, в народе начали называть Пятницкой.
Древние славяне 10 ноября чтили память богине Макошь - покровительницы портних и прях. Верили, что она помогает людям обрести земное счастье.
В этот день готовили дома к зиме, вычищали стойла. Существовала традиция под названием "льняные смотрины", по которой крестьяне хвастались друг перед другом, показывая вытрепанный лен-первак. Девушки, таким образом, демонстрировали парням насколько хорошие они хозяйки.
Существуют определенные запреты для этого дня:
- 10 ноября нельзя прясть, но шить можно. Раньше девушки вечером 10 ноября собирались за какой-то работой и разговаривали. Верили, что если помолиться великомученице в этот день, то скоро замуж выйдешь.
- Кто 10 ноября много смеется, потом будет плакать. Поэтому старались особо не веселиться и вести себя сдержано.
- Нельзя мыть полы, иначе на том свете придется в помоях валяться.
- Запрещается чистить дымоход, потому что может случиться несчастье.
- Беременным женщинам нельзя давать деньги в долг знакомым в этот день. Считается, что вместе с деньгами вы передаете в чужие руки судьбу будущего малыша.
- Нельзя купаться, мыть голову и по возможности посуду. Старайтесь в этот день меньше контактировать с водой.
Смотрите также, православный календарь на ноябрь 2019.
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