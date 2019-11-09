Студенти-екоактивісти одного з київських вишів організували сортування сміття у гуртожитках. Самостійно встановили контейнери та домовилися про вивезення непотребу на переробні заводи. Проєкт діє понад рік. Про його результати знає Марія Кагал.

Наталка почала сортувати сміття ще вдома і була приємно здивована, що в гуртожитку знайшла однодумців.

"Я вважаю, що варто починати з себе, адже, якщо ми будемо покладати наші надії на когось іншого, то в цьому світі нічого не зміниться. І я вважаю, що це не важко - почати щось робити елементарне. Наприклад, сортувати папір і пластик - це те, що може робити кожен", - запевняє Наталія Якименко, студентка КНУ імені Шевченка.

Такі контейнери для сортування в кожному гуртожитку університету стоять уже рік. За тиждень тут накопичується ціла гора пластику й паперу. За три місяці студенти зібрали близько 240 кілограмів пластику. А за рік - майже тонну.

До проекту долучилися приблизно сто волонтерів. Щотижня вони виносять непотріб на склад, повторно сортуючи. А коли назбирається потрібна кількість, везуть на сміттєпереробні підприємства. Пластик - на завод у Білу Церкву, папір - у Житомир, а пластикові картки - для спалювання у Київ. Та активісти наголошують: потрібно не просто сортувати сміття, а робити це правильно.

"Я думаю, що це зараз не секрет, що паперові стаканчики, в них є всередині плівка пластикова і це не частина паперу, скажімо так, от. Часто їх кидають. Також, так як ми студенти, у нас багато коробок з-під піцци і там є жирні плями, - от вони теж не перероблюються, тому їх треба відривати або взагалі не кидати туди", - зазначила Валерія Пімоненко, студентка, екоактивістка.

Та й не всі пляшки можна вкидати до пластику, а лише зі спеціальною позначкою - 0.1 пет. Порожні - треба спочатку помити, зняти етикетку, відкрутити кришку, яку кинути в окремий контейнер, стиснути та покласти в бак. Папір для переробки має бути чистим, без скріпок і обкладинок.

Адміністрація студмістечка каже, до новації долучаються вже з першого курсу.

"Відразу, коли встановили дані бокси, менш свідомо відносились студенти, а от вже майже рік, більше року і навіть більше того, перший курс студенти, - вони більш свідоміше і з більшою ініціативою відносяться", - підкреслила Ганна Кошова, начальниця відділу поселення КНУ.

Виторг зі здачі сировини студенти витрачають на мішки для сміття та інші необхідні матеріали. І на досягнутому не зупинятимуться. Планують проводити лекції та екозаходи.