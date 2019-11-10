Что категорически запрещено делать в понедельник [ Редактировать ]
Все согласятся, что понедельник - день тяжелый, так как он открывает новую неделю. Есть несколько запретов на этот день.
В понедельник не начинают строить дом, не отправляются в дальнюю дорогу и не занимают денег.
В этот день человек чувствует себя более раздражительным и уставшим. Именно в этот день люди более склоны к печали, сочувствию и внушению.
В понедельник нужно носить одежду белого, светло и серебристого цвета. А в бирюзовом и светло-зеленом вы будете выглядеть неотразимо.
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