Все согласятся, что понедельник - день тяжелый, так как он открывает новую неделю. Есть несколько запретов на этот день.

В понедельник не начинают строить дом, не отправляются в дальнюю дорогу и не занимают денег.

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В этот день человек чувствует себя более раздражительным и уставшим. Именно в этот день люди более склоны к печали, сочувствию и внушению.

В понедельник нужно носить одежду белого, светло и серебристого цвета. А в бирюзовом и светло-зеленом вы будете выглядеть неотразимо.

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