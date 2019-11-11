У Гонконгу поліцейський вистрелив у мітингувальника [ Редактировать ]
Поліцейський вистрелив у мітингувальника під час чергових заворушень у Гонконгу. Стан пораненого критичний. Інцидент стався під час сутичок із правоохоронцями, коли демонстранти розкидали сміття на автотрасах, аби спричинити транспортний хаос у ранкову годину пік.
На багатьох дорогах утворилися щільні затори. Агресивні протести в Гонконгу спалахнули з новою силою після того, як під час чергової акції загинув маніфестант. Загалом заворушення у китайській автономії не вщухають від початку літа.
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