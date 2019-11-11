Цена на газ для населения в ноябре будет составлять 4 899,00 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов). Этот показатель на 14,6% выше стоимости топлива в октябре. В то же время, пресс-служба "Нафтогаза" сообщает, что это самая низкая с 2016 года цена на газ для населения в ноябре.

"В этом месяце регулируемая цена газа оказалась выше, чем цена на условиях предложения от "Нафтогаза" "Газовый запас" (4 874,42 грн за тысячу кубометров), поэтому потребители, которые воспользовались этим предложением, сэкономят свои средства. Если потребитель не использует за зимний сезон весь предоплаченный объем, остаток средств вернется таком потребителю на его счет в полном объеме", - говорится в сообщении.

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