В австралійському штаті Новий Південний Вельс запровадили надзвичайний стан через масштабні пожежі. З минулого тижня в регіоні горить чагарник. Полум'я знищило понад 150 житлових будинків, троє людей загинуло. З вогнем борються близько трьох тисяч рятувальників. Пожежі сприяє суха погода та сильні пориви вітру. У Всесвітній метеорологічній організації ООН заявили, що такі погодні умови склалися, зокрема, через кліматичні зміни на планеті.

"Очевидно, спека зіграла свою роль у цих пожежах. У квітні та жовтні на південному сході Австралії випало на 11 відсотків менше опадів, порівняно з покАзниками, які фіксували у 1990-х роках", - говорить Клер Налліс, речниця Всесвітньої метеорологічної організації ООН