Андрею Данилко стало плохо посреди концерта: у артиста раскрыли подробности [ Редактировать ]
В СМИ появилась информация о том, что у 46-летнего Андрея Данилко посреди концерта случилась блокада сердца, и ему с трудом удалось закончить выступление. В команде артиста прокомментировали ЧП.
Шоу, в котором снимался актер, выйдет в новогоднюю ночь.
Менеджер звезды Андрей Уренев в одной из программ опровергнул информацию о резком сокращении сердечного ритма и угрозе жизни Данилко.
По словам Уренева, у артиста просто защемило спину во время одного из номеров. Он заверил, что никакой блокады сердца не было, а случилась обычная невралгия. После того, как артисту сделали укол, он продолжил участие в съемках.
Ранее мы писали о том, что Данилко рассказал о детях Потапа и Каменских.
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