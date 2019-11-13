В СМИ появилась информация о том, что у 46-летнего Андрея Данилко посреди концерта случилась блокада сердца, и ему с трудом удалось закончить выступление. В команде артиста прокомментировали ЧП.

Шоу, в котором снимался актер, выйдет в новогоднюю ночь.

Менеджер звезды Андрей Уренев в одной из программ опровергнул информацию о резком сокращении сердечного ритма и угрозе жизни Данилко.

По словам Уренева, у артиста просто защемило спину во время одного из номеров. Он заверил, что никакой блокады сердца не было, а случилась обычная невралгия. После того, как артисту сделали укол, он продолжил участие в съемках.

Ранее мы писали о том, что Данилко рассказал о детях Потапа и Каменских.