Не успели Потап и Настя Каменских сыграть свадьбу, как в cети тут же начали проявляться детали их личной жизни.

Публика не обходит стороной и личную жизнь новоиспеченной семьи. В сети то и дело всплывают новости о первой беременности Каменских.

Масла в огонь подливает и Андрей Данилко, который в образе Верки Сердючки стал не только желанным гостем, но и хедлайнером на свадьбе звездной пары.

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В своем недавнем интервью Данилко намекнул, что пополнение в семье Потапа и Насти может случиться совсем скоро. По его словам, Настя давно мечтает о наследнике.

"Любая девочка хочет стать мамой. Когда мы в перерывах между съемками болтали, Настя говорила, что ей хочется деток", - говорит Андрей Данилко. - И это естественное желание. Не всегда получается совмещать нормальную жизнь и успешную карьеру. Надеюсь, они это смогут сделать".

Раньше сообщалось о том, что утром перед свадьбой Потап выложил в Instagram новый трек "Константа", который посвятил своей возлюбленной Насти. А также бывшая супруга Потапа высказалась о событии.