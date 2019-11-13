Окно возможностей для введения рынка земли нынешним составом Верховной Рады закрывается на наших глазах, заявил в эфире телеканала "Эспресо" исполняющий обязанности министра агрополитики 2018-2019 гг. Максим Мартынюк.

По его словам, во время работы в правительстве он видел, что предыдущая Верховная Рада не сможет принять законы о рынке земли и прогнозировал, что такое окно возможностей откроется в первый год работы нового парламента.

"К большому сожалению, я вижу, что правительственная команда вчистую проиграла коммуникационную кампанию - они не смогли объяснить людям, что они хотят сделать, как они гарантируют людям защиту их собственности. И это окно возможностей для запуска рынка прямо на наших глазах закрывается. И следующая возможность у нас будет с новым парламентом", - сказал он.

По его словам, единственное, что нужно для принятия законопроектов о рынке земли - политическая воля. А снятие законопроектов с повестки дня свидетельствует о том, что даже у крупнейшей фракции партии "Слуга народа", которая составляет парламентское большинство, нет голосов для их принятия.

При этом Максим Мартынюк отметил, что процесс подготовки законопроектов о рынке земли проходит кулуарно и вызывает недоверие. "Кто пишет им все эти законопроекты? Это точно не правительство, потому что в правительстве нет ни одной рабочей группы, которая пишет законопроекты. Очевидно, что их кто-то пишет, как минимум, за пределами властных кабинетов, это точно. Правительственные чиновники - некомпетентны в этом вопросе, не могут ничего объяснить, а люди это чувствуют, и это точно не добавляет доверия", - сказал эксперт.

По мнению Максима Мартынюка, властная команда не уверена в том, что она делает, и это вызывает сопротивление. "Если мы посмотрим на динамику социологии, то на момент начала деятельности этой власти 60% человек были против рынка земли, и это очень много. А сейчас они довели эту цифру до 70%. И я думаю, что тренд будет сохраняться", - сказал он.

Однако эксперт назвал большой ошибкой и опасностью предлагаемый вариант полностью открытого рынка земли, в том числе - разрешение на продажу земли иностранцам. По мнению Мартынюка, если рынок не будет иметь ограничений, то переход земли от нынешних владельцев, которые в большинстве своем - пенсионеры, к новым владельцам произойдет очень быстро. Но покупателями земли будут не транснациональные компании-производители сельскохлозяйственной продукции, а исключительно спекулятивный капитал. "А это вызовет у людей чувство несправедливости. И мы получим такие социальные возмущения, в сравнении с которыми все остальные революции нам будут казаться просто цветочками", - сказал он.

Как сообщалось, ранее Верховная Рада планировала рассмотреть законопроекты о рынке земли 12 ноября, но они так и не появились в повестке дня. Вечером 12 ноября стало известно, что соответствующий законопроект №2178 и 10 альтернативный планируется рассмотреть 13 ноября.