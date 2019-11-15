У США створили 3D-принтер для стоматологів [ Редактировать ]
У Сполучених Штатах створили 3D-принтер для стоматологів. Апарат друкуватиме зубні протези, коронки та інструменти. Цифрова технологія значно здешевить виробництво стоматологічних матеріалів. Вартість одного повного комплекту зубного протеза становитиме 10 доларів, сьогодні він коштує приблизно пів сотні.
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