В субботу и воскресенье, 16 и 17 ноября, Луна будет пребывать в знаке Рак. Этот период будет идеальным для занятий монотонным производством. Также будут хорошо идти дела в личной жизни. Однако нужно осторожно относиться к кредитованию и даче денег взаймы.

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В этот период рекомендуется заниматься разрешением накопившихся за неделю задач, составлением планов на последующие дни. Также рекомендуется правильно планировать бюджет на неделю и правильно распоряжаться деньгами.

Если работаете, то делайте все самостоятельно и не собирайтесь в группу. Оставайтесь на своей должности и старайтесь не попадаться руководству на глаза.

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