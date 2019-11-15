Лунный гороскоп на 16-17 ноября для всех знаков зодиака [ Редактировать ]
В субботу и воскресенье, 16 и 17 ноября, Луна будет пребывать в знаке Рак. Этот период будет идеальным для занятий монотонным производством. Также будут хорошо идти дела в личной жизни. Однако нужно осторожно относиться к кредитованию и даче денег взаймы.
В этот период рекомендуется заниматься разрешением накопившихся за неделю задач, составлением планов на последующие дни. Также рекомендуется правильно планировать бюджет на неделю и правильно распоряжаться деньгами.
Если работаете, то делайте все самостоятельно и не собирайтесь в группу. Оставайтесь на своей должности и старайтесь не попадаться руководству на глаза.
Также читайте лунный календарь стрижек на ноябрь 2019.
по теме
Лунный календарь на 16-17 ноября: что категорически нельзя делать
На выходных, 16 и 17 ноября, будет один из опасных периодов
Лунный гороскоп на 15 ноября для всех знаков зодиака
В пятницу, 15 ноября, Луна будет пребывать в знаке Близнецы
Лунный календарь на 14 ноября: что категорически нельзя делать
Четверг, 14 ноября, будет одни из самых опасных дней
Лунный гороскоп на 13 ноября для всех знаков зодиака
В среду, 13 ноября, луна будет пребывать в знаке Близнецы
Лунный календарь на 13 ноября: что категорически нельзя делать
В среду, 13 ноября, наступит опасный день