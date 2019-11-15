Какой знак зодиака самый наглый [ Редактировать ]
Наглость - не самая хорошая черта характера. Такие люди зачастую отталкивают от себя окружающих. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый дерзкий и беспардонный.
Итак, на первом месте оказался Телец. Они привыкли диктовать свои условия вместо того, чтобы искать выход из ситуации путем компромисса. Наглость для них не второе счастье, а вполне даже первое!
Тельцы не стесняются практически никогда, ну разве что в делах любви. В других остальных ситуациях они "прут как танк".
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