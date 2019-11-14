Щедрость - одна из самых лучших черт характера. Такие люди буквально готовы поделиться последним с нуждающимся. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый великодушный к окружающим.

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Итак, на первом месте оказался Стрелец. Им природой не дано жадничать. Если они видят, что человек нуждается в чем-то, обязательно помогут ему. Порой они даже готовы поделиться последним.

Стрельцы готовы осыпать родных и близких подарками, взамен не требуя ничего. Представители этого знака зодиака настоящие верные друзья.

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