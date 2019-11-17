В пятницу, 15 ноября, Кабинет министров Украины назначил нового главу "Укравтодора". Им стал Александр Кубраков. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Кубраков намерен обновить руководящий состав служб автомобильных дорог в областях и руководство ГАК "Автомобильные дороги Украины". Также, он проведет полную ревизию к зимнему сезону и подготовить планы восстановления дорог на 2020 год.

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Александр Кубраков является народным депутатом Украины 9-го созыва. За время работы в парламенте он подал 16 законопроектов, 12 из которых уже приняли, а 4 находятся в работе. Он автор законопроекта "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины".

Ранее сообщалось, что МВФ отложил макрофинансовую помощь Украине.