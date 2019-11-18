Найдите зайца среди котов: оптическая загадка "ломает" мозг пользователей [ Редактировать ]
Новая оптическая иллюзия сводит с ума пользователей сети. Дело в том, что людям предлагают найти зайца, который спрятался среди котов.
Картинка довольно быстро стала популярной и разошлась по аккаунтам и пабликам в Reddit и Twitter.
Люди в среднем находят зайца за 20 секунд. Хотя некоторые справляются с задачей быстрее. Попробуйте и вы.
На тот случай, если вам не удалось отыскать котенка, мы публикуем ответ.
А вы знаете, как вы ведете себя в неблагоприятных обстоятельствах? Нет? Тогда ответьте на просто вопрос и тест даст вам ответ на этот вопрос. А если вы проходите этот тест на телефоне, обратите внимание, как вы держите его в руке - это может много рассказать о вашем характере.
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