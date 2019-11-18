Новая оптическая иллюзия сводит с ума пользователей сети. Дело в том, что людям предлагают найти зайца, который спрятался среди котов.

Картинка довольно быстро стала популярной и разошлась по аккаунтам и пабликам в Reddit и Twitter.

Люди в среднем находят зайца за 20 секунд. Хотя некоторые справляются с задачей быстрее. Попробуйте и вы.

На тот случай, если вам не удалось отыскать котенка, мы публикуем ответ.

А вы знаете, как вы ведете себя в неблагоприятных обстоятельствах? Нет? Тогда ответьте на просто вопрос и тест даст вам ответ на этот вопрос. А если вы проходите этот тест на телефоне, обратите внимание, как вы держите его в руке - это может много рассказать о вашем характере.