Новая оптическая иллюзия "свела с ума" сеть (видео) [ Редактировать ]
Новая геометрическая оптическая иллюзия "свела с ума" пользователей Twitter.
На видео снят некий предмет из черной проволоки, подвешенный в комнате. С одной стороны он выглядит, как обычный квадрат, но когда оператор обошел фигуру с другой стороны, она оказалась кругом.
Nothing is what is seems to be... #Optical #Illusion pic.twitter.com/kIzoCVrX4M— Martijn BAARDA (@MartijnBAARDA) 7 июля 2019 г.
Оказалось, что подобный эффект - неоднозначной цилиндрической иллюзии впервые использовал математик Кокичи Сугихара.
Суть в том, что предмет на видео и квадрат, и круг одновременно, но в разных плоскостях. Когда фигура поворачивается к наблюдателю "более круглой стороной", его мозг идентифицирует фигуру как круг, и наоборот.
Несмотря на объяснение некоторые пользователи не смогли понять, как это происходит.
Смотрите еще одну оптическую иллюзию.
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