Новая геометрическая оптическая иллюзия "свела с ума" пользователей Twitter.

На видео снят некий предмет из черной проволоки, подвешенный в комнате. С одной стороны он выглядит, как обычный квадрат, но когда оператор обошел фигуру с другой стороны, она оказалась кругом.

Оказалось, что подобный эффект - неоднозначной цилиндрической иллюзии впервые использовал математик Кокичи Сугихара.

Суть в том, что предмет на видео и квадрат, и круг одновременно, но в разных плоскостях. Когда фигура поворачивается к наблюдателю "более круглой стороной", его мозг идентифицирует фигуру как круг, и наоборот.

Несмотря на объяснение некоторые пользователи не смогли понять, как это происходит.

Смотрите еще одну оптическую иллюзию.