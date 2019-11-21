"Послугу за послугу" не пропонував: Дональд Трамп прокоментував покази чергового свідка [ Редактировать ]
Дональд Трамп ще до завершення відкритих слухань у Конгресі заявив журналістам, що не вимагав нічого від України, не пропонував "послугу за послугу" і загалом не дуже добре знає посла Сондленда.
На думку американського очільника, покази означають, що розслідування в справі про імпічмент Палати представників необхідно закінчити.
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