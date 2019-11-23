Под Киевом автомобиль разорвал тела людей (видео) [ Редактировать ]
В пятницу, 22 ноября, на трассе "Киев-Чернигов", недалеко от села Семиполки произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека. Так, в аварии пешеходы перебегали дорогу в неустановленном месте и скончались мгновенно, сообщает dtp.kiev.ua.
"Тела пострадавших буквально разорванные", - говорится на видео.
Отмечается, что детали инцидента на месте устанавливают правоохранители.
Ранее сообщалось, что под Хмельницким случилось роковое столкновение, а также в Киеве мужчину затянуло под колеса авто.
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