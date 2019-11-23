В пятницу, 22 ноября, на трассе "Киев-Чернигов", недалеко от села Семиполки произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека. Так, в аварии пешеходы перебегали дорогу в неустановленном месте и скончались мгновенно, сообщает dtp.kiev.ua.

"Тела пострадавших буквально разорванные", - говорится на видео.

Отмечается, что детали инцидента на месте устанавливают правоохранители.

Ранее сообщалось, что под Хмельницким случилось роковое столкновение, а также в Киеве мужчину затянуло под колеса авто.