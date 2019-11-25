Супруга принца Гарри Меган Маркл решила изменить королевские традиции. Об этом сообщает газета Express.

Об этом рассказал старший научный сотрудник по истории в Букингемском университете Адриан Тиннисвуд. Он рассказал, что Меган не настолько важная персона, чтобы модернизировать монархию.

Ее яркий образ бывшей актрисы сложил некое впечатление, что нона сможет поменять хоть что-то. Но у Марк это не получится, поскольку сама она "мимолетна".

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Меган и Гарри также являются членами семьи, но не частью государственного аппарата.

Раньше сообщалось о том, что Меган Маркл подала в суд на известный таблоид. А также Меган озадачила британцев выбором няни.