Выходка Меган Маркл шокировала поклонников [ Редактировать ]
Супруга принца Гарри Меган Маркл решила изменить королевские традиции. Об этом сообщает газета Express.
Об этом рассказал старший научный сотрудник по истории в Букингемском университете Адриан Тиннисвуд. Он рассказал, что Меган не настолько важная персона, чтобы модернизировать монархию.
Ее яркий образ бывшей актрисы сложил некое впечатление, что нона сможет поменять хоть что-то. Но у Марк это не получится, поскольку сама она "мимолетна".
Меган и Гарри также являются членами семьи, но не частью государственного аппарата.
Раньше сообщалось о том, что Меган Маркл подала в суд на известный таблоид. А также Меган озадачила британцев выбором няни.
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