Украинцев предупредили о повышенной опасности [ Редактировать ]
Украинцев предупреди / Фото: i.ytimg.com
В Украине погода ухудшилась, а в западных областях ожидается гололед. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.
25 ноября в большинстве западных областей гололед, туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).
Читайте также Ждем потепления: синоптики удивили прогнозом
Ранее сообщалось, что в Украину придет потепление, но вместе с этим ожидаются дожди.
Ранее сообщалось о том, что в Украину идет суровая зима
по теме
Prev Next
25 ноября 2019 07:00
Прогноз погоды на неделю: в Украину идет суровая зима
Уже на этой неделе из Украины уйдут осадки, но ночные морозы значительно усилятся
23 ноября 2019 14:10
Погода на 24 ноября: синоптики удивили прогнозом
В воскресенье, 24 ноября, в Украине будет холодно, однако, осадков не ожидается
23 ноября 2019 04:00
Ждем потепления: синоптики удивили прогнозом
На выходных погода удивит украинцев
21 ноября 2019 01:52
Погода на 21 ноября: в Украину идут страшные морозы
21 ноября в Украине погода испортится