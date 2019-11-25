В Украине погода ухудшилась, а в западных областях ожидается гололед. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

25 ноября в большинстве западных областей гололед, туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

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Ранее сообщалось, что в Украину придет потепление, но вместе с этим ожидаются дожди.

Ранее сообщалось о том, что в Украину идет суровая зима