Службовий пес на прийомі у Білому Домі. Дональд Трамп запросив до своєї резиденції військових, які брали участь в ліквідації ватажка "Ісламської держави".

Вони привели з собою пса на ім'я Конан, що допомагав у спецоперації та був поранений. Дональд Трамп похвалив тварину, сказавши, що чотирилапий дуже розумний і здійснив фантастичну роботу.