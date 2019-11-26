В среду, 27 ноября, в Украине резко улучшится погода. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

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Так, в западных и южных областях будет до +11 градусов. Также отмечается, что воздух не будет холодным и временами дождь будет меняться с мокрым снегом. Кроме того, дороги могут быть с гололедом.

Также она отмечает, что в Киеве 27-го ноября осадки маловероятны, ночью еще 0-3 градуса мороза, а днем ожидается +1+3 градуса.

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