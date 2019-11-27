Місія ОБСЄ зафіксувала остаточне розведення сил у Золотому на Луганщині [ Редактировать ]
Місія ОБСЄ зафіксувала остаточне розведення сил у Золотому на Луганщині. На ділянці №2 армійці завершили розмінування та демонтували фортифікаційні споруди.
За словами заступника голови місії ОБСЄ в Україні Марка Етерінгтона, українська сторона виконала всі зобов'язання Мінських домовленостей у частині, що стосується розведення сил та засобів.
Спостерігачі запевнили - розведення було дзеркальним, тобто, відвели війська і незаконні збройні формування. Інші питання щодо розведення сил вирішуватимуть на Нормандській зустрічі 9 грудня, - зазначили в ОБСЄ.
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