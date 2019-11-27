Гончарук запустил в Украине кампанию по вакцинации [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сделал прививку и запустил в Украине кампанию о пользе вакцины. Об этом глава Кабмина сообщил в Facebook.
Премьер поручил главам ОГА начал информационную кампанию о вакцине от дифтерии. Каждый второй человек в стране не вакцинирован. Среди детей прививки сделали 65%.
В то же время, показатели вакцинации против кори, паротита и краснухи значительно выше, например, среди детей до года - 76% вакцинированных, до 6 лет - 87%.
Гончарук поручил руководителям облгосадминистраций "начать широкую информационную кампанию о пользе вакцинации и рисках распространения инфекционных болезней".
Ранее сообщалось о том, что Гончарук анонсировал создание в регионах офисов евроинтеграции
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