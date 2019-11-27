Кабинет министров Украины назначил уполномоченным по защите государственного языка Татьяну Монахову. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

"Уполномоченным по защите государственного языка Кабмин назначил Монахову Татьяну Васильевну", - сообщил депутат Алексей Гончаренко.

Кто такая Татьяна Монахова?

Родилась 2 июля 1980 в Николаеве. В 2002 году окончила Николаевский государственный педагогический университет им. В.А. Сухомлинского по специальности "учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы".

В 2015 году защитила докторскую диссертацию на тему "Современные стратегии текстообразования в украинском языке" в Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова.

Также Монахова - доктор филологических наук, доцент, заведующая кафедрой журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы.

Раньше сообщалось о том, что правительство одобрило старт второго этапа медреформы. А также Гончарук запустил в Украине кампанию по вакцинации.