В четверг, 28 ноября, в Украине будет средняя температура воздуха +3+7 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Осадки в восточных областях уменьшатся. А вот небольшие дожди подтянутся в западные области Украины. Ветер будет южным со скоростью 5-10 метров в секунду.

В Киеве будет осадков не ожидается. Дневная температура воздуха будет достигать +2+4 градусов.

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