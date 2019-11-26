Новогодние праздники: какая погода ожидает украинцев [ Редактировать ]
Новый год 2020 / Фото: narodna-pravda.ua
В Украине погода на Новый год и Рождество не очень порадует украинцев. Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, а также ресурс синоптиков Метеопрог.
На новогодние праздники снега не будет, и будут умеренные морозы - от -3 до -4 градусов, ночью будет до -5 мороза. Но к Рождеству ситуация ухудшится.
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Погода будет портиться к концу января.
Ранее сообщалось о том, синоптики назвали дату потепления в Украине.
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