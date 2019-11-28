Деньги - универсальный подарок, который может понравиться абсолютно каждому. Считается, что дарить деньги на день рождения будет очень кстати, если человек копит себе на что-то. Следуя приметам, дарить деньги нежелательно, особенно в вечернее время, чтобы не лишится финансового положения. А вот от виновника торжества купюры быстро уйдут, потому что легко дались.

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Категорически запрещается это делать после захода солнца и по христианским праздникам. Но не смотря ни на что, считается, что когда бабушки и дедушки искренне дарят внукам денежные купюры - это никакой опасности не несет.

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