Почему нельзя дарить деньги: приметы и суеверия [ Редактировать ]
Деньги - универсальный подарок, который может понравиться абсолютно каждому. Считается, что дарить деньги на день рождения будет очень кстати, если человек копит себе на что-то. Следуя приметам, дарить деньги нежелательно, особенно в вечернее время, чтобы не лишится финансового положения. А вот от виновника торжества купюры быстро уйдут, потому что легко дались.
Категорически запрещается это делать после захода солнца и по христианским праздникам. Но не смотря ни на что, считается, что когда бабушки и дедушки искренне дарят внукам денежные купюры - это никакой опасности не несет.
Также мы писали о том, почему нельзя дарить носки.
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