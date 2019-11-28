В Украине испытали уникальную крылатую ракету "Нептун" (видео) [ Редактировать ]
В четверг, 28 ноября, крылатая ракета Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун" прошла успешные испытания по полету на высоту несколько сотен метров по указанному маршруту. Об этом сообщает Defense Express.
"Мы впервые пролетели более 250 км по заданному маршруту и высотах. То есть можем сказать, что сегодня была завершена разработка летательного аппарата с заданными характеристиками", - сказал конструктор.
Следующие этапы испытания будут заключаться в проверке боевых характеристик ракеты.
Ракета Р-360 имеет массу 870 кг, массу боевой части - 150 кг, дальность пуска - до 280 км, скорость - около 900 км/ч, а высота полета над гребнем волн - от 3 до 10 м.
Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет (то есть полный залп 6 пусковых установок), с интервалом пусков в залпе от 3 до 5 сек. Комплекс может находиться на расстоянии до 25 км от береговой линии, а необходимое время для его развертывания составляет до 15 минут.
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