Великобритания продолжит программу обучения ВСУ до марта 2023 года. Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, передает пресс-служба ведомства.

С начала операции в 2015 году военнослужащие Британии обучили более 17 500 военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

"Мы продолжаем нашу учебную миссию в Украине еще на три года - чтобы мы могли научить еще тысячи украинских военнослужащих", - сказал министр обороны.

Ранее сообщалось, что США выходят из "климатического" соглашения.