Великобритания продлила программу обучения ВСУ на три года [ Редактировать ]
Великобритания продолжит программу обучения ВСУ до марта 2023 года. Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, передает пресс-служба ведомства.
С начала операции в 2015 году военнослужащие Британии обучили более 17 500 военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
"Мы продолжаем нашу учебную миссию в Украине еще на три года - чтобы мы могли научить еще тысячи украинских военнослужащих", - сказал министр обороны.
Ранее сообщалось, что США выходят из "климатического" соглашения.
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