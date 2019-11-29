В пятницу, 29 ноября, в Киеве загорелся институт отоларингологии Национальной академии медицинских наук Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Известно, что пожар произошел на первом этаже двухэтажного здания на территории института на ул. Зоологической, 3-б.

"В 11:30 пожар на площади 30 кв. м локализовали, а в 11:48 - ликвидировали. Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что под Черниговом вспыхнула школьная столовая.