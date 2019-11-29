Прем'єр не прийшов на ефір телеканалу з питань кліматичної політики

Бориса Джонсона замінили крижаною скульптурою на теледебатах. Британський прем'єр не прийшов на ефір телеканалу з питань кліматичної політики.

Тому в студії замість нього та лідера партії "Брекзит" Найджела Фарраджа, що теж не з'явився, встановили крижане зображення Землі.

Воно тануло під світлом софітів, нагадуючи про сумну долю планети.

У Консервативній партії таку витівку телевізійників назвали провокацією та ініціюють перевірку: чи не вдався телеканал до забороненої технології маніпулювання громадською думкою.