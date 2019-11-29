У горах Словаччини знайшли тіла українських альпіністів [ Редактировать ]
Двоє українських альпіністів загинули у Словацьких Татрах під час спуску з однієї з вершин. Повідомлення про це з'явилося на Фейсбук-сторінці Київського альпіністського клубу.
Згодом факт загибелі підтвердили і словацькі рятувальники. Відомо, що загиблі - жінка та чоловік-інструктор. Обставини трагедії поки що не уточнюють.
Пошукова операція у Високих Татрах розпочалась напередодні, вночі її призупинили через складні погодні умови. Тіла знайшли сьогодні вранці.
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