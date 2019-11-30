В субботу, 30 ноября, стало известно, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко примет участие в конференции "NATO Engages", которая состоится в рамках встречи лидеров государств и правительств стран-членов Организации Североатлантического договора в Лондоне, информирует официальный сайт саммита.

Известно, что Пристайко заявлен в списке спикера панели "От Балтийского до Черного моря: Безопасность на передовой НАТО" вместе с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани, министром обороны Литвы Раймундасом Кароблисом и министром обороны Эстонии Юри Луиком.

Как сообщалось, 3-4 декабря в Лондоне пройдет саммит НАТО.

Ранее мы писали о том, что Еммануель Макрон назвал главного врага НАТО.