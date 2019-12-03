Как сообщает Цензор.нет на кресло директора компании "Спецтехноэкспорт" претендует Евгений Ларин. Сейчас он пытается "решить" вопрос с делом в НАБУ, которое мешает его назначению на должность.



"Прозрачный конкурс" по отбору на должности в "Укроборонпроме" оказался лишь формальностью. Как сообщает источник, выбор нового директора одного из крупнейших экспортеров украинского оружия был сделан еще в октябре. Из 57 кандидатов на должность главы "Спецтехноэкспорта" не оказалось никого "профессиональней", чем бывший президент Федерации фигурного катания Евгений Ларин.



В "Спецтехноэспорте" он проработал меньше трех лет, что,кстати, противоречит условиям конкурса, а на должность заместителя попал благодаря своему близкому другу Павлу Барбулу, который возглавлял "Спецтехноэкспорт". Сейчас Барбул под следствием, в марте 2019 детективы НАБУ задержали его по подозрению в завладении 55 млн. грн.. Теперь не исключено, что его ближайший соратник и кум Евгений Ларин может продолжить столь важный бизнес по разворовыванию государственных средств.



Именно расследование НАБУ стало препятствием для назначения Ларина на такую высокую и "хлебную"должность. В ходе следствия всплыли подробности перечисления денежных средств под видом агентских выплат посредникам на офшорные компании за рубежом, в частности компании из Чехии. Это оказались фирмы-пустышки, а деньги уже сняты с их счетов. В материалах дела фигурирует фамилия Ларин и документы по выплатам за несуществующие услуги на суму порядка 1 млн. дол. США с его подписью. И пока только принципиальная позиция НАБУ, которое совсем не желает "забыть" об этом деле, мешает назначению на должность главы основного спецэкпсортера вооружений человека, фигурирующего в схемах выведения государственных денег.



Как установило НАБУ, в 2015 году "Спецтехноэкспорт" заключил соглашение с иностранной компанией GlobalMarketing SPLTD. Согласно этому документу, GlobalMarketing SPLTD должна была предоставить "Спецтехноэкспорту" услуги, связанные с выполнением контракта для Министерства обороны Индии (Штаба Военно-воздушных сил). Однако детективы установили, что фактически условия договора выполнены не были, хотя между "Спецтехноэкспортом" и иностранной фирмой были подписаны акты о выполнении работ. На основе указанных актов "Спецтехноэкспорт" перечислил $2,2 млн на счет Global Marketing SPLTD в банке Noor Islamic Bank в ОАЭ.