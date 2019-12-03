2020 год - один из самых ожидаемых периодов среди многих людей. С финансами у представителей многих знаков зодиака будет все хорошо. Рекомендуется не давать в долг, не рассказывать о своем доходе и не участвовать в рискованных сделках. Астрологи назвали три знака зодиака, которые могут внезапно разбогатеть в 2020 году.

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Скорпион

Этому знаку зодиака понадобится много времени и терпения, чтобы выработать финансовые навыки. Если друзья попросят деньги в долг, не отказывайте им - в будущем эти люди могут предложить вам участие в выгодном совместном проекте.

Стрелец

В отличие от других знаков зодиака, Стрельцам не нужно будет прикладывать много усилий, чтобы получить свою деньги. Они сами будут идти в карман, стоит только делать грамотные вложения и приобретать объекты недвижимости.

Рыбы

Этому знаку звезды подготовили один из самых перспективных финансовых прогнозов. Выгодные инвестиции с ранней весны полностью оправдают все труды. Однако ни в коем случае не берите кредит - лучше предложить совместное капиталовложение хорошему другу.

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