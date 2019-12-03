Без обладнання та на мінімальній зарплатні працюють львівські медики швидкої допомоги. Здавалося б, ситуація не нова для української медицини, та фельдшерам урвався терпець, коли дізналися, що їхні колеги отримують у рази більше, та ще й премії на додаток. Пояснень і гідної зарплати медики вимагали в обласних чиновників. Подробиці пікету в матеріалі Христини Гашенко.

Десятки працівників швидкої медичної допомоги вийшли на пікет. Кажуть - на майже мільйонне населення в місті з необхідних 80 працює лише 20 машин.

"Важко. Викликів надзвичайно є багато, працівники втомлені, важкі виклики, в нас немає належного устаткування, у нас машини зношені", - говорить Наталія Малиневська, медична сестра Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Підвищити зарплату також вимагають працівники центру екстреної медичної допомоги.

"Розвозчик піци має не менше 15 тисяч можна на офіційних сайтах глянути зарплату, я працюю на повну ставку. На руки получаю 3700", - говорить Роман Кучма, фельдшер Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Із обласного бюджету медикам центру екстреної медичної допомоги цього року надали 30 мільйонів гривень, їх протягом кількох місяців виплачували як премії. У вересні гроші закінчилися. І лише в листопаді людям додали до мінімальної зарплати трохи більше тисячі гривень.

"А де наша зекономлена зарплата? В штаті 220 водіїв, працює скільки водіїв, скільки машин, на лінії 20 машин, де ця зарплата цих водії, і так взятися по фельдшерах, по медсестрах, по лікарях по всіх".

Натомість бухгалтер та офісні працівники премію отримали, - кажуть у профспілці.

"Тут в людини без премії оклад більше 4 тисяч і ви даєте їй премію в такому ж розмірі і на руки їй виходить 4 122 + 9555 і того виходить більше 14 тисяч на руки", - говорить Степан Железняк, голова незалежної профспілки працівників Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Виконують важливу роботу, тож і отримують премії, пояснює керівник центру екстреної допомоги. А гроші виділили саме із зекономлених на зарплатах.

"А у неї дуже величезна робота, вона веде статистику, аналітику всієї діяльності нашого центру без якого і будь яку діяльність в подальшому, це результат , аналіз попередньої роботи", - говорить Ярослав Пилипець, директор Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Премії будуть - обіцяє медикам заступник голови Львівської обладміністрації.

"З урядом України голова ОДА , депупутатський корпус були звернення щодо вишуковування додаткових коштів отримана стап-дотація. Я ще раз повторюю плюс 10 мільйонів гривень", - говорить Іван Собко, заступник голови Львівської ОДА.

Гроші на премії планують надати після 10 грудня. Пообіцяли перевірити законність доплат офісним працівникам центру. А керівництву медзакладу доведеться шукати роботу. Спеціальна комісія облради вирішила обрати нового керівника центру.