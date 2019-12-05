Встреча в "нормандском формате" в Париже начнется с двусторонней закрытой встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Об этом депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

"Нормандский саммит начнется с двусторонней закрытой встречи между Зеленским и Путиным. То есть, сначала пройдут переговоры непосредственно между Зеленским и Путиным, и только после них будет уже общая встреча лидеров Франции, Германии, Украины и России", - говорится в заметке Гончаренко.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский будет поднимать вопрос Крыма на "нормандской встрече".