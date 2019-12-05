"Нормандская встреча" начнется с личного разговора Зеленского с Путиным [ Редактировать ]
Встреча в "нормандском формате" в Париже начнется с двусторонней закрытой встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Об этом депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.
"Нормандский саммит начнется с двусторонней закрытой встречи между Зеленским и Путиным. То есть, сначала пройдут переговоры непосредственно между Зеленским и Путиным, и только после них будет уже общая встреча лидеров Франции, Германии, Украины и России", - говорится в заметке Гончаренко.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский будет поднимать вопрос Крыма на "нормандской встрече".
по теме
В Украине назначен уполномоченный президента по волонтерской леятельности
Зеленский назначил уполномоченного по вопросам волонтерской деятельности
В США обсуждают новые санкции против России
В США намерены ввести санкции против России
Суд отпустил Садового и отменил залог
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила решение суда по Садовому
В Польше на популярном курорте прогремел взрыв (фото)
Пожарные ищут восемь человек, которые могут находиться под завалами
Алексей Гончарук с премьер-министром Швеции обсудил "Северный поток - 2"
Гончарук встретился с премьер-министром Швеции