Всеукраїнський форум "Stop Violence": депутат "Опозиційної платформи - За життя" Наталія Королевська закликала жертв домашнього насильства не мовчати [ Редактировать ]
Не мовчати сьогодні закликали жертв домашнього насильства. У столиці відбувся Всеукраїнський форум, присвячений цій проблемі. Про що говорили - знає Юлія Жешко.
На всеукраїнському форумі "Stop Violence" традиційно порушили теми, про які майже ніхто не говорить. Основна мета заходу - відновити довіру жертв домашнього насильства до суспільста й державних інституцій.
"Если такой факт не дай Бог совершился, то общество всегда встанет на его сторону и его защиту. А не будет шушукатся по зауглам и показывать пальцами", - говорить Наталія Королевська, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя".
Виявляти солідарність із жертвами має стати нормою для українського супільства, впевнені учасники формулу. Серед них - політики, психологи та представники шоу-бізнесу. Усі вони пропагують політику гласності.
"Стопроцентно говорить об этом. Замечать, что тебя останавливает об єтом говорить. Зачастую єто стыд. Зачастую нам стыдно, что с нами это делают. Я не беру историю насилия, что это случается только с женщинами. И с мужчинами случаются эти истории. Насилие - это не гендерный вопрос", - говорить Юлія, гештальт-терапевт, учасниця форуму.
Психологи радять і жінкам, і чоловікам, які зазнали фізичних, моральних або ж економічних знущань, розповідати про це близьким. АджЕ в таких ситуаціях лікує комунікація. У разі ж, якщо близької людини немає, - варто звернутися до психолога.
"Я считаю, что ролики "стопнасилие" должны идти на экранах постоянно. Чтобы женщины не боялись", - говорить Марина Кінах, учасниця форуму.
"Я женщина, я мама и я прекрасно понимаю как тяжело сегодня женщине, которая для себя приняла решение. У которой есть желания и амбиции делать свою карьеру, реализовать себя в политике. Но важнее - защитить себя от домашнего насилия, насилия на улице. В то время, когда сейчас идут боевые действия на востоке, еще и защитить себя там, в зоне конфликта. "Оппозиционная платформа - за жизнь" подготовила целую гуманитарную карту направленную на защиту людей. Почему очень важно отношение к социальной защите, потому что это уверенность людей в завтрашнем дне", - говорить Наталія Королевська, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя".
У політсилі сподіваються, що так звані "соціальні закони" все-таки отримають підтримку більшості в сесійній залі.
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