Україна відзначає День Збройних сил [ Редактировать ]
Сьогодні Україна відзначає День Збройних сил. У нашої армії був довгий і складний шлях розвитку, її неодноразово розформовували й реформували. Та російська агресія показала: потужне військо - вкрай необхідне. Саме це спонукало Україну відмовитися від позаблокового статусу та оголосити про наміри вступити до НАТО.
До складу Збройних сил належать Сухопутні війська, Повітряні й Військово-морські сили. Також входять внутрішні війська, державна прикордонна і оперативно-рятувальна служба цивільного захисту.
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