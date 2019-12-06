Сьогодні Україна відзначає День Збройних сил. У нашої армії був довгий і складний шлях розвитку, її неодноразово розформовували й реформували. Та російська агресія показала: потужне військо - вкрай необхідне. Саме це спонукало Україну відмовитися від позаблокового статусу та оголосити про наміри вступити до НАТО.

До складу Збройних сил належать Сухопутні війська, Повітряні й Військово-морські сили. Також входять внутрішні війська, державна прикордонна і оперативно-рятувальна служба цивільного захисту.