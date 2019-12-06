В пятницу, 6 декабря, в стране отмечают национальный праздник - День Вооруженных сил Украины.

В день ВСУ военнослужащие традиционно принимают поздравления от друзей, родных и близких, а также от соратников, командиров и политиков. Не пропустите этот день, а мы собрали для вас несколько поздравлений.

Добрый и ласковый, нежный и сильный,

Умный и смелый, веселый, умелый,

Заботливый, честный, неповторимый,

Будь же всегда моим самым любимым.

Искренне я от души поздравляю.

Счастья, удачи тебе я желаю.

Пусть все сбываются в жизни мечты,

Милым, хорошим всегда будешь ты.

Всех украинцев поздравляем

С днем Вооруженных Сил,

Отваги, мужества желаем,

Всем тем, кто Родину любил,



Желаем мира и спокойствия,

Богатой, сытой жизни,

К мечтам чтоб не было препятствия,

И стороною обходили все болезни,



Чтобы здоровье не шалило,

Достаток чтобы был всегда,

Фортуна чтобы вас любила,

Не отворачивалась никогда!

***

День Вооруженных Сил

Нынче отмечаем.

Тем, кто службе жизнь отдал

Всех мы поздравляем.



Низкий вам поклон за смелость,

Сложную работу.

Счастья вам, друзья, большого,

К жизни лишь охоту.

С Днем вооруженных сил

Поздравляем украинцев,

Чтоб спокоен каждый был -

Под защитою граница!



Новой техники крутой

В этот праздник пожелаем,

И пусть боевой настрой

Вас вовек не покидает!

***

Спасибо герою за мир и свободу,

За счастье на Богом нам данной земле!

Всю жизнь будем помнить,

Мы не забудем, что многое должны тебе.



Спасибо, спасибо! За то, что живой,

За то, что имеем возможность поздравить.

Ты - воин. Ты - настоящий герой.

Твой статус уже невозможно исправить.

В этот день мы громко славим,

Украины всех сынов,

Кто под воинское знамя,

На защиту встать готов.



Кто, не прячась от призыва,

Долг отдать свой не забыл,

Поздравления мужчинам -

С Днем вооруженных сил!

***

Мужество, честь, сила и отвага - только лучшие из лучших приняли присягу в рядах Вооруженных сил Украины. Вы готовы стать на защиту своей родины, не теряя ни одной минуты. В праздничный день мы желаем Вам спокойного мирного неба над головой, счастливой личной жизни и заслуженного повышения по службе.

***

В светлый праздник Украины,

В День Вооруженных Сил,

Все желаем от души мы,

Чтоб солдат счастливо жил!

Чтоб не знал беды и горя,

Чтоб спокойно ночью спал,

Автомат свой чтоб в патронах

Никогда не доставал!

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