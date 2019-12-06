День Вооруженных сил Украины: красивые поздравления [ Редактировать ]
В пятницу, 6 декабря, в стране отмечают национальный праздник - День Вооруженных сил Украины.
В день ВСУ военнослужащие традиционно принимают поздравления от друзей, родных и близких, а также от соратников, командиров и политиков. Не пропустите этот день, а мы собрали для вас несколько поздравлений.
Добрый и ласковый, нежный и сильный,
Умный и смелый, веселый, умелый,
Заботливый, честный, неповторимый,
Будь же всегда моим самым любимым.
Искренне я от души поздравляю.
Счастья, удачи тебе я желаю.
Пусть все сбываются в жизни мечты,
Милым, хорошим всегда будешь ты.
Всех украинцев поздравляем
С днем Вооруженных Сил,
Отваги, мужества желаем,
Всем тем, кто Родину любил,
Желаем мира и спокойствия,
Богатой, сытой жизни,
К мечтам чтоб не было препятствия,
И стороною обходили все болезни,
Чтобы здоровье не шалило,
Достаток чтобы был всегда,
Фортуна чтобы вас любила,
Не отворачивалась никогда!
***
День Вооруженных Сил
Нынче отмечаем.
Тем, кто службе жизнь отдал
Всех мы поздравляем.
Низкий вам поклон за смелость,
Сложную работу.
Счастья вам, друзья, большого,
К жизни лишь охоту.
С Днем вооруженных сил
Поздравляем украинцев,
Чтоб спокоен каждый был -
Под защитою граница!
Новой техники крутой
В этот праздник пожелаем,
И пусть боевой настрой
Вас вовек не покидает!
***
Спасибо герою за мир и свободу,
За счастье на Богом нам данной земле!
Всю жизнь будем помнить,
Мы не забудем, что многое должны тебе.
Спасибо, спасибо! За то, что живой,
За то, что имеем возможность поздравить.
Ты - воин. Ты - настоящий герой.
Твой статус уже невозможно исправить.
В этот день мы громко славим,
Украины всех сынов,
Кто под воинское знамя,
На защиту встать готов.
Кто, не прячась от призыва,
Долг отдать свой не забыл,
Поздравления мужчинам -
С Днем вооруженных сил!
***
Мужество, честь, сила и отвага - только лучшие из лучших приняли присягу в рядах Вооруженных сил Украины. Вы готовы стать на защиту своей родины, не теряя ни одной минуты. В праздничный день мы желаем Вам спокойного мирного неба над головой, счастливой личной жизни и заслуженного повышения по службе.
***
В светлый праздник Украины,
В День Вооруженных Сил,
Все желаем от души мы,
Чтоб солдат счастливо жил!
Чтоб не знал беды и горя,
Чтоб спокойно ночью спал,
Автомат свой чтоб в патронах
Никогда не доставал!
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