В ефірі телеканалу "Інтер" в програмі "Подробиці тижня" з Олексієм Ліхманом міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов розповів про відкриття ринку землі та про приватизацію.

Ви є прихильником приватизації та зменшення втручання держави в економіку. Але у вас є багато опонентів. І ось вони стверджують, що здолати корупцію у державному секторі цілком можливо. Звісно, не можна приставити НАБУшника до кожного директора та кожного бухгалтера у державних компаніях. Але чи справді немає якихось системних способів подолати корупцію у держпідприємствах?

Існує, і він буде задіяний. Ми створимо Фонд національного багатства. Туди входять техпідприємства і підприємства, де держава може заробити. Може і не потрібно їх приватизовувати, тому що вони прибуткиві або їх можна вичистити щоб побороти корупцію. Що для цього потрібно. Потрібні наглядові ради, хороші директори, звітність і прозорість. Але у нас не можна в 4000 підприємств провести це. Тому ми наводимо порядок у 200-600 підприємствах, а інші ми передаємо на приватизацію. Якщо уряд не побоїться бороти корупцію по-справжньому то тоді можна знайти інвестора і приватизувати.

Що буде із земельною реформою? Сьогодні у Верховній Раді заговорили про те, що депутати просто не встигнуть розглянути відповідний законопроект у другому читанні. Якщо так, то коли може бути ухвалене остаточне рішення?

Це правильно, це демократія. Це добре, коли є 4 тисячі правок. Це право кожного депутата подати правку. І право парламенту відповісти на неї. Я думаю, треба почекати кілька місяців. Мені важко сказати.

Яка буде економічна користь?

Ми очікуємо, що за три місяці буде 0,23% буде зростання до ВВП. Це 8-10 млрд.

Сьогодні в аграрному секторі українці вже навчилися заробляти непогані гроші при тому, що землею де-юре не торгують. Скажімо, експорт аграрної продукції вже дає Україні мільярди доларів валютного виторгу щорічно. Чи не станеться так, що земельна реформа зламає ті схеми, що працюють зараз, однак не створить нових таких же вигідних відносин в економіці?

Ризики є, але ми працюємо, щоб їх не було. Це зламає тіньову діяльність. Ми всі разом хочемо, щоб в агрогалузі з'явилися довгі гроші.