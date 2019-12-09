Компания-оператор газопровода "Северный поток-2" признала, что для запуска понадобится больше времени, чем заявлялось ранее. Об этом сообщает DW.



"Мы запланировали, что в ближайшие месяцы завершим проект согласно всем правовым и техническим нормам", - отметили в компании.



Пока точную дату завершения строительства трубопровода не назвали. Ранее планировалось до конца 2019 ввести объект в эксплуатацию.

Раньше сообщалось о том, что Алексей Гончарук с премьер-министром Швеции обсудил "Северный поток - 2".