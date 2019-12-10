В Gmail появилась новая функция [ Редактировать ]
В Gmail появилась новая функция
Американская корпорация Google сообщила, что теперь электронная почта Gmail позволяет прикреплять к сообщению в качестве вложения сразу несколько предыдущих писем или цепочек писем, передает kommersant.
Читайте также Facebook планирует создать туристическое приложение
Для этого необходимое письмо или цепочку можно перетянуть в создаваемое сообщение или выделить его в меню и выбрать "переслать как приложение".
Также отмечается, что ограничения на количество пересылаемых сообщений или цепочек нет.
Также мы писали о том, что Apple шокировала инсайдом о производстве iPhone.
по теме
Prev Next
06 декабря 2019 16:30
Apple шокировала инсайдом о производстве iPhone
Apple рассказала о выпуске iPhone
05 декабря 2019 07:20
Facebook планирует создать туристическое приложение
Facebook планирует создать новые продукты
30 ноября 2019 10:40
Twitter перестал работать
В субботу, 30 ноября, в работе социальной сети Twitter произошел масштабный сбой
23 ноября 2019 13:18
Сотрудники Google вышли на протест
В Сан-Франциско у офиса компании Google собрались около 200 сотрудников