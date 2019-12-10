Американская корпорация Google сообщила, что теперь электронная почта Gmail позволяет прикреплять к сообщению в качестве вложения сразу несколько предыдущих писем или цепочек писем, передает kommersant.

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Для этого необходимое письмо или цепочку можно перетянуть в создаваемое сообщение или выделить его в меню и выбрать "переслать как приложение".

Также отмечается, что ограничения на количество пересылаемых сообщений или цепочек нет.

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