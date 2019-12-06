Компания Apple выпустит сразу пять новых iPhone. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Мин-Чи Куо, передает Macrumors.

Напомним, что компания планирует выпустить первый гаджет весной 2020 года. iPhone заменит популярную ранее модель SE. По предварительной информации у нее будет ЖК-экран с диагональю 4,7 дюймов, базу А13, 3 Гб оперативной памяти и кнопку Home с Touch ID. Новинку оснастят всего одной камерой.

Остальные четыре новинки должны показать на традиционной осенней презентации. В стандартной комплектации iPhone 12 получит 5,4-дюймовый экран, Варианты 12 Pro и 12 Plus предположительно выйдут с 6,1-дюймовым экраном.

Раньше сообщалось о том, что iPhone представят новые модели дважды в год. А также Apple TV стал доступен в Украине.