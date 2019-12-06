Apple шокировала инсайдом о производстве iPhone [ Редактировать ]
Компания Apple выпустит сразу пять новых iPhone. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Мин-Чи Куо, передает Macrumors.
Напомним, что компания планирует выпустить первый гаджет весной 2020 года. iPhone заменит популярную ранее модель SE. По предварительной информации у нее будет ЖК-экран с диагональю 4,7 дюймов, базу А13, 3 Гб оперативной памяти и кнопку Home с Touch ID. Новинку оснастят всего одной камерой.
Остальные четыре новинки должны показать на традиционной осенней презентации. В стандартной комплектации iPhone 12 получит 5,4-дюймовый экран, Варианты 12 Pro и 12 Plus предположительно выйдут с 6,1-дюймовым экраном.
Раньше сообщалось о том, что iPhone представят новые модели дважды в год. А также Apple TV стал доступен в Украине.
по теме
Facebook планирует создать туристическое приложение
Facebook планирует создать новые продукты
Тoyota презентовала самое мощное в мире авто
Популярная компания представила самый мощный кроссовер в мире
Facebook и Instagram "не пускают" пользователей
В Instagram и Facebook произошел масштабный сбой