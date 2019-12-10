Лунный календарь на 11 декабря: что категорически нельзя делать [ Редактировать ]
В среду, 11 декабря, наступит неблагоприятный день, когда лучше отдаться пассивному отдыху. Это чистый день - справедливости, очищения. Это день гармонии между физическим уровнем и духовным миром. Рекомендуется проводить уравновешивающие физические упражнения, например занятия йогой.
В среду, 11 декабря, категорически противопоказаны: лень и злорадство.
Что надеть? Оранжево-желтые и желто-зеленые оттенки.
Аромат дня - цветочные запахи духов.
Талисманы - родонит, сердолик. Металл - ртуть.
Что нужно есть? Пища сегодня должна быть насыщена легкими жирами.
Чем заняться дома? Проветривать помещения и удалять пыль.
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