В среду, 11 декабря, наступит неблагоприятный день, когда лучше отдаться пассивному отдыху. Это чистый день - справедливости, очищения. Это день гармонии между физическим уровнем и духовным миром. Рекомендуется проводить уравновешивающие физические упражнения, например занятия йогой.

Читайте также Полнолуние 12 декабря: что категорически нельзя делать

В среду, 11 декабря, категорически противопоказаны: лень и злорадство.

Что надеть? Оранжево-желтые и желто-зеленые оттенки.

Аромат дня - цветочные запахи духов.

Талисманы - родонит, сердолик. Металл - ртуть.

Что нужно есть? Пища сегодня должна быть насыщена легкими жирами.

Чем заняться дома? Проветривать помещения и удалять пыль.

Также читайте лунный календарь стрижек на декабрь 2019.