В четверг, 12 декабря, наступит 16 лунный день. Этот день будет характеризоваться повышенной эмоциональностью. Рекомендуется обратить внимание на знаки, которые нам будут показывать. Полнолуние - хороший день для кардинальных изменений.

Читайте также Полнолуние: приметы и запреты 12 декабря

Что же нельзя делать в полнолуние?

Не рекомендуется просить о повышении в должности или об увеличении заработной платы - если для вашей просьбы не будет весьма веских оснований, вас могут и понизить, и лишить заслуженной премии.

Несмотря на повышенную активность, не стоит заниматься домашними делами - уборка будет носить хаотичный характер, поэтому результаты могут оказаться непредсказуемыми.

Стричься в полнолуние не рекомендуется, исключение составляет только кардинальная смена имиджа.

В полнолуние лучше воздержаться от приема алкоголя и сильно действующих лекарств.

Кроме того, полнолуние - крайне коварное время, которое может, либо дать вам желаемое, либо отнять последнее.

Также мы писали о том, какие знаки зодиака в опасности в полнолуние и какие приметы и запреты 12 декабря.